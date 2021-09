A casi una semana del robo de una recién nacida en el Hospital de Zoquipan la fiscalía de Jalisco asegura tener avances en las investigaciones pero no se pueden revelar para no entorpecerlas, señala el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.

Indicó que a través de las redes sociales se recibieron múltiples denuncias sobre la posible identidad y ubicación de la sospechosa, pero ninguna fue verídica.

“Se agitaron todos los reportes ciudadanos, fueron verificados todos y cada uno de ellos. No hubo, digamos, ninguno fue certero en cuanto a la persona que estamos tratando de localizar, pero independientemente de todos los reportes que lleguen todos se están revisando”.

El fiscal Solís Gómez informó que también se continúa investigando la posible participación de personal de seguridad privada, tanto del Centro Médico de Occidente como del hospital de Zoquipan, que pudieron haber tenido alguna participación en el escape de la mujer que se robó a la recién nacida. (Por José Luis Escamilla)