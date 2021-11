La salud de Vicente Fernández avanza significativamente, así se dio a conocer mediante el más reciente comunicado emitido por los médicos tratantes del cantante, en el que aseguran que a partir de que salió de terapia intensiva le ha ayudado a tener un mayor avance en la interacción y función. Durante el día se mantiene despierto e interactuando y el respirador es usado únicamente como soporte mínimo. La esposa del Charro de Huentitán, Doña Cuquita Abarca aseguró que ella no se despega de su marido y lo llena de amor:

“Está muy bien, y sí, sí responde a todo lo que le preguntan él responde, desde que entró yo estado con él, siempre he estado con él, yo no me he retirado ni un día; para mí, yo es puro amor que le doy, es lo único que le puedo dar, amor, amor, amor”. (Por Katia Plascencia Muciño)