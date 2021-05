A ritmo de Timbiriche, Soda Stereo, Hombres G y Menudo, avanza esta tarde la fila de cincuentones en el Auditorio Benito Juárez para vacunarse contra el Covid.

A pesar del intenso sol y la falta de estacionamiento, la camaradería y encontrar a los viejos amigos formados en la fila, le ha dado otro tinte a la vacunación.

Aquí se aplica la vacuna Pfizer al grupo de 50 a 59 años, y gracias a las citas, la fila avanza de manera fluida, eso sí, no faltó el que también llegó con su camiseta del Cruz Azul.

“Muy contento, después de 23 años, ya era la nuestra -¿Y dijo, yo me la llevo para vacunarme?- No, para presumir”. (Por José Luis Jiménez Castro)