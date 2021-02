Este mediodía una aeronave Cessna C-182 realizó un aterrizaje forzoso en la pista principal del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, luego de presentar una falla con uno de sus trenes de aterrizaje.

Se informó que la aeronave con matrícula XB-KLO protagonizó el percance, aunque fuentes de la terminar aérea no reportaron personas lesionadas en la maniobra.

La pista principal permaneció cerrada por espacio de una hora, mientras se realizaba el protocolo de retiro de la unidad y la evaluación de daños.

Si bien no se informó de donde procedía la aeronave o su destino, si se informó que el aparato inició operaciones en 1979. Hasta el momento el Grupo Aeroportuario del Pacífico no ha emitido información al respecto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)