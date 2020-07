Con varias colaboraciones en su más reciente EP titulado Magia, el cantante Axel Muñiz agradeció a todas las personas que le han dado la oportunidad de hacer dueto y en charla con Notisistema, el hijo de Jorge Muñiz mencionó estar contento por todo el trabajo que ha podido realizar:

“También ha habido artistas que han dicho, no, en este momento no, o ahora voy a tener otro lanzamiento, otros que de plano tal vez ni siquiera contestan, por así decirlo, pero yo creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar, con quien tienen que pasar, así que estoy muy contento con todas las personas que me han dado la oportunidad de grabar con ellos.”

Por lo pronto, Axel Muñiz promociona su más reciente sencillo “Regálame” a dueto con el cantante Pewee y trabajando en lo que será su próximo material discográfico. (Por Katia Plascencia Muciño / Foto: FB Axel Muñiz)