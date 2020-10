El basquetbolista internacional mexicano, Gustavo Ayón fue presentado este miércoles como jugador de los Astros de Jalisco y dijo que aceptó regresar a México para reactivarse tras casi medio año sin jugar, pero deja en claro que no sabe por cuanto tiempo se quedará.

“En esta etapa con Astros puede ser dos días, un día, puede ser toda la temporada, no se sabe esto no depende de mi, depende de las oportunidades que se presenten en un futuro y ya está se tomarán las decisiones cuando tenga esas oportunidades y por ahora estoy aquí y te vuelvo a repetir dejo el cien por ciento de mi trabajo en esta institución”

Sin importar el tiempo que se quede en Astros, Gustavo le aportará mucho a la Liga Nacional de Baloncesto y al equipo de Jalisco, afirmó el entrenador, Sergio Valdeolmillos.

“Gustavo además es un jugador que por el entendimiento del baloncesto que tiene, por su personalidad me ayuda a mi mucho en relación a ir en esa línea de trabajo que yo marco, con lo cual esté el tiempo que esté me va a ayudar de forma positiva y es que con los jóvenes se preocupa, ayuda les dice detalles y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo”

Ayón dejó en claro que en cuanto le surja alguna buena oportunidad regresará a jugar en el extranjero. Foto:

Astros de Jalisco.

(Por Manuel Trujillo Soriano).