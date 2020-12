La dirección de Obras Públicas de Guadalajara notificó que el edificio de 21 pisos ubicado en Hidalgo y Luis Pérez Verdía no presenta daños estructurales que impidan su habitabilidad. Esta mañana el edificio sufrió el colapso de un muro y posterior derrumbe. La pared de uno de los departamentos se reventó sin motivo alguno.

El departamento C del piso 12 es el que se dañó y provocó el desplome de material hasta una explanada. Tres personas se encontraban en el departamento al momento del colapso resultaron ilesas, sólo con crisis nerviosa. La terraza del departamento dos pisos arriba, quedó endeble reportó el propietario.

El edificio está conformado por 141 departamentos de los cuales 10 ya están habitados. Pese a esta afectación, el ayuntamiento consideró que no existe riesgo en este edificio residencial y se autorizará sigan los trabajos de construcción y otras obras en varios pisos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)