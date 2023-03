Luego que la Procuraduría Federal de Protección Ambiental colocó de nuevo sellos de clausura en las obras del depósito pluvial del Parque San Rafael y estos fueron retirados a las pocas horas por personas desconocidas, el alcalde Guadalajara, Pablo Lemus, afirmó que de menos el municipio no ha sido notificado de ninguna clausura y afirmó que el proyecto es responsabilidad del SIAPA:

“El municipio no ha sido notificado absolutamente de nada, pregunte desde muy temprano en el área jurídica, en la consejería jurídica de municipio y no hemos sido notificados absolutamente de ninguna clausura”.

Aunque el municipio es obligado a emitir los dictámenes del derribo de arbolado, el edil afirmó que el municipio no ha sido notificado de ninguna acción legal impulsadas por los vecinos en juzgados de Distrito.

Habitantes de Jardines de la Paz denunciaron que hoy había de nuevo gente y maquinaria trabajando dentro del Parque. (Por Héctor Escamilla Ramírez)