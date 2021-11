Artesanos, paperas, coqueros y demás comercio ambulante este año no se instalará en la Feria Internacional del Libro por órdenes del Ayuntamiento de Guadalajara.

Inspectores tapatíos realizan recorridos para evitar que se instalen, sobre todo por avenida Mariano Otero, lamenta Arturo, vendedor de rusas quien está más cerca de Plaza del Sol que de la misma Expo Guadalajara.

“Nos pasan a hacer un folio y recogen todo. Está estrictamente prohibido cruzar para allá -¿Cruzar hacia la Expo?- Cruzar hacia la Expo exactamente -¿A cuántos comerciantes han movido ya?- No, pues éramos mínimo unos 30, ya no hay ninguno”. (Por José Luis Jiménez Castro)