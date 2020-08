A partir de hoy, el Ayuntamiento de Tapalpa impondrá toque de queda en el municipio, por lo que habrá sanciones, que no han sido especificadas, a todas aquellas personas que estén en la calles a partir de las nueve de la noche. La alcaldesa, Luz Elvira Manzano Ochoa, mencionó que la decisión se toma a partir del incremento de contagios de Covid-19.

“Adicional a esto, se reforzarán las medidas de sanidad, que se han venido implementando en el municipio como son el uso de cubrebocas de manera obligatoria, el uso de gel, lavado de manos y la sana distancia en espacios públicos, establecimientos, restaurantes en el área hotelera”.

No se informó si se instalarían filtros en los ingresos carreteros para restringir el paso de visitantes.

El primer contagio notificado de Covid-19 en Tapalpa se reportó el pasado 23 de junio y actualmente documenta 11 contagios. De momento no hay decesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)