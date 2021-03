Luego de las acusaciones de morenistas por la presunta compra a sobreprecio de 50 chalecos antibalas, el síndico del ayuntamiento de Tepatitlán, Salvador Mora, defendió la adquisición realizada en su municipio, al explicar que no fue una arbitraria, sino que los equipos y la partida utilizada obedecieron en todo momento los lineamientos que había exigido la federación, por tratarse de recursos procedentes del Programa para Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).

Señalaron que la compra se realizó en 2018 y no hubo irregularidades en el proceso como denunciaron los miembros de Morena, sino que atendieron lo que les fue pautado.

“El gobierno en turno que hizo la compra se apegó a lo que indicaba el anexo técnico de Fortaseg esto en el 2018”.

El síndico señaló que de momento no existe ninguna denuncia en la Contraloría municipal y atribuyó esta acusación al hervor electoral.

Los chalecos costaron 27 mil pesos por unidad aproximadamente; en licitaciones hechas en Guadalajara el año pasado, chaleco nivel III como los adquiridos en Tepatitlán costaron entre 19 y 17 mil pesos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)