Al ayuntamiento de Guadalajara se le notificó desde el viernes que no se permitiría la instalación de puestos ambulantes para la venta de empanadas en el Centro tapatío, pero fue hasta hoy por la mañana, cuando comenzaban a ponerse, que los inspectores les avisaron a los comerciantes la determinación de la Mesa de Salud Estatal.

Les dan dos opciones a los afectados: reubicarse o que les regresen el dinero de sus permisos. Para ellos ninguna opción es viable pues ya habían comprado sus mercancías y afirman que a donde los quieren mandar no hay venta, ni siquiera templos cerca. El municipio señala que mañana les presentarán otras opciones para reinstalarse. La medida no sólo afecta a los comerciantes de La Merced, sino a todos los que estaban listos para ponerse en el primer cuadro.

“Todos estamos de acuerdo que si no hay soluciones y si no nos van a dar soluciones aquí cerca del templo, o aceptamos en otro lado más”.

Acusan los afectados que la medida es injusta, porque mientras a ellos los quitan, en Plaza de la Liberación sí dejan que se desarrolle una Feria Artesanal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)