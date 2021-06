Una verdadera masacre de llantas, defensas, rines, amortiguadores y suspensiones, provocó esta mañana un enorme bache de casi un metro de diámetro por 40 de profundidad, localizado sobre el Periférico Nuevo poco después del Centro Universitario de Tonalá en dirección al Aeropuerto.

Aquí, por lo menos esta mañana, 30 vehículos sufrieron problemas, el más grave un Renault, cuyo conductor al querer sortear el bache terminó impactado en el muro de contención.

Aquí una de las víctimas.

“Es un bachezón como de unos 40 centímetros de profundidad, le quise sacar la vuelta y me tronó las dos llantas del lado del copiloto. Como unos 20-30 carros cayeron en el pozo ese”.

El tremendo bache de Periférico Nuevo fue ya camuflado con costales, pero continúa aquí y si no se tapa antes de que llegue la noche continuará provocando accidente, ya que además en el lugar no hay luz. (Por José Luis Jiménez Castro)