El programa de bacheo que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador no es lo que requieren los caminos rurales y terracerías en poblaciones indígenas, asegura la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez.

“Es lamentable este doble discurso. Hoy se habla de los baches en las carreteras rurales, pero no, no, señor presidente, no son baches, es falta de mantenimiento a los caminos rurales. El presupuesto para carreteras y caminos rurales es de cero pesos desde que el presidente asumió este gobierno. Entonces, meter un programa de bacheo no a resolver la problemática de falta de mantenimiento a caminos rurales y terracerías en las que están las comunidades indígenas”.

Explicó que los pueblos indígenas tienen otros problemas, de inseguridad, violencia y narcotráfico, que deberían tener prioridad, por lo que se requieren recursos y no sólo discursos o programas de este tipo. (Por Arturo García Caudillo)