Durante el mes de Junio, se registró una disminución en el número de homicidios en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sin embargo las autoridades no pueden cantar victoria porque la estadística está incompleta.

De acuerdo con los registros de Notisistema durante el mes de Junio, se registraron 129 homicidios dolosos en los seis municipios metropolitanos, mientras que en Mayo se cometieron 175.

Sin embargo, esta cifra está lejos de ser real porque aún no están considerados los cadáveres encontrados en las fosas clandestinas del poblado de Santa Anita y en la colonia La Higuera, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses aún no termina de componer los restos encontrados dentro de bolsas. (Por José Luis Escamilla)