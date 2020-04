En Tlaquepaque han sido obligados a cerrar más de mil 200 establecimientos en 146 colonias debido a que no acataron las restricciones sanitarias o tratarse de giros no esenciales.

El director de Reglamentos del municipio, José Inés Reynoso informó que también ha entregado 400 apercibimientos a establecimientos que no cumplían las medidas sanitarias.

El funcionario explicó las zonas con más sanciones.

“Tenemos zona Centro, La Guadalupana, EL Vergel y también cabe señalar que la gente sigue haciendo convivencias, la sanción la marca el juez administrativo”.

Se informó que en la colonia Fovisste Miravalle fueron procesadas por falta administrativa 12 personas, luego de haber organizado una fiesta infantil en la vía pública.

Destacó que aquellos negocios que si pueden estar abiertos, deben también hacer que sus clientes acaten las disposiciones sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)