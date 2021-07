Las operaciones de espionaje del Gobierno de Jalisco usando el software Galileo de la empresa italiana Hacking Team, se ocultó bajo el nombre de Jasmine, pues así era el nombre clave de la licencia por la cual el gobierno estatal pagó de manera inicial 480 mil euros en 2014 y posteriormente habría invertido 550 mil euros para extender su uso hasta finales de 2018.

Según la filtración de correos de Wikileaks, Jalisco fue cliente de la firma italiana junto con otros estados como Puebla, Sinaloa o Morelos.

En algunos mails se afirma que además del Sistema de Control Remoto Galileo, nombre completo del producto, se consideró otro software de espionaje llamado DaVinci.

La capacitación e instalación de “Jasmine” fue entre 2014 a 2015 e incluso uno de los correos cita que el producto le fue presentado al propio ex gobernador Aristóteles Sandoval.

Los pagos y contratación no los hizo de manera directa el Gobierno de Jalisco, sino por medio de una empresa llamada SYM Servicios Integrales SA de CV con sede en la colonia Roma de la Ciudad de México.

En julio de 2015, el ex vocero estatal, Gonzalo Sánchez, negó que Jalisco hubiera realizado dichas labores de espionaje. (Por Héctor Escamilla Ramírez)