La balacera que la noche del lunes se registró en la colonia Haciendas del Valle en Zapopan se trató un atentado dirigido contra un taller mecánico, en presunta represalia porque los vehículos que ahí intervienen se usan para arrancones, señaló el alcalde Pablo Lemus Navarro.

El evento ocurrió en la avenida Flamenco y Hacienda de las Hortensias. A la llegada de los elementos no encontraron indicios, pero horas en posteriores surgieron evidencias que los disparos iban dirigidos.

“Hubo distintas detonaciones, hacia este establecimiento en lo particular y se dejó un recado de amenaza a los dueños del taller en el sentido de que si seguían haciendo arrancones se la verían con estas personas que hicieron las detonaciones de arma de fuego”.

La noche del ataque se reportó que incluso hubo personas heridas de bala, pero autoridades no localizaron a nadie en el sitio al acudir a la emergencia. El edil señaló que el caso ya es investigado por la Fiscalía del Estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)