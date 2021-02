Una banqueta se convirtió en motivo de discordia entre habitantes del poblado de San Miguel de la Paz en Jamay y es que en una de las vialidades que están rehabilitando, la Mariano Jiménez, dejaron un tramo de no más de 15 centímetros, mientras que otros tramos el ancho de la banqueta es una medida convencional.

Constructores mencionaron que la banqueta se dejó así porque hay un predio que invade el derecho de vía, pero el dueño de ese terreno señaló que su propiedad está de acuerdo a sus escrituras y que aunque el ayuntamiento se comprometió a adecuar la obra y resolver el conflicto de la banqueta, ignoraron la petición.

“Yo les pedía que me dejaran pues como unos 90 pues lo que se requiere para unas personas ahi, no quisieron, nosotros no entendemos pues por qué, siendo que acá arriba viene la banqueta bie anchita, se van metiendo, se van metiendo”.

La obra ya va avanzada y ven complicado se haga una corrección porque cuando se hizo la petición al municipio, en ayuntamiento fue omiso; ahora sólo piden que se reparen varias calles del pueblo que fueron mal rehabilitadas y ahora están causando accidentes a los peatones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)