En la continuación de la fecha 30 de la Liga de España, El Barcelona derrotó 1-0 al Sevilla con anotación de Pedri, su entrenador, Xavi Hernández, dice que este buen momento no es obra de la casualidad.

“Creo que la gente ve que hay trabajo, que hay sacrificio, esfuerzo y luego sale el talento a relucir, más si todo mundo corre, trabaja, presiona y hacemos equipo por eso vienen los resultados y no es casualidad”.

Con la victoria el Barza llegó a 57 puntos y trepó al subliderato de la Liga de España al empatar con el Atlético de Madrid y el propio Sevilla, pero los azulgrana cuentan con mejor diferencia de goleo. El mexicano Jesús “Tecatito” Corona entró de cambio para jugar los últimos 23 minutos con el cuadro sevillano.

El Betis no tuvo piedad del Osasuna al golearlo por 4-1 en el Benito Villamarín, con doblete de Juanmi mas tantos de Carvalho y Moreno, duelo en el que Andrés Guardado entró de cambio a diez minutos del final, mientras que Diego Lainez se quedó en la banca.

