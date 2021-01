Debido a las restricciones sanitarias en Puerto Vallarta por Covid-19 es que se realizaba sobre un catamarán y en altamar una fiesta con más de 60 personas la noche del pasado jueves con motivo del Año Nuevo. En el mar, compete a la federación la operación de actividades turísticas, que no se encuentran restringidas pese a la pandemia.

El naufragio, que no dejó personas heridas, sigue bajo investigación, pero los primeros peritajes señalan que el elevado oleaje provocó que el agua invadiera compartimientos y volvieran inestable la nave, propiedad de la empresa Canuwa. A eso se sumó el vaivén en cubierta provocado por los asistentes de la fiesta gay, más de 60 personas.

Se informó que la llamada Delice Party Fest cobró mil 200 pesos por pasajero e iba a trasladar al grupo de personas de Playa de los Muertos en Vallarta hacia las playas de Las Ánimas y Qumixto en Cabo Corrientes a una fiesta, pues en este municipio no aplican las mismas restricciones por Covid-19. (Por Héctor Escamilla Ramírez / Foto: Captura de video)