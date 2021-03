Justifica el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, y arremete contra el Poder Judicial, que falló en contra de estas modificaciones.

“Y todos esos permisos, ¿verdad?, que han dado ¿verdad?, de manera irresponsable, ponen en peligro, ponen en peligro a todos los mexicanos, porque la red es la que nos lleva la electricidad a los domicilios, a las empresas, a todo el país. No importa, los jueces no se han dado cuenta de eso. Recientemente votaron en contra de un acuerdo para garantizar la estabilidad en la red. No, los jueces no se dieron cuenta de este pequeño detalle”.

Aseguró que la CFE pierde 215 mil millones de pesos debido a que la mitad de sus empresas no pueden despachar lo que generan para darle prioridad a las privadas y otros 222 mil al comprarle a los particulares. (Por Arturo García Caudillo)