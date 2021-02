Bastó el primer fin de semana después de anunciado el Plan Integral de Combate a la Pandemia en Jalisco, para darse cuenta que las autoridades enviaron un mensaje equivocado con el levantamiento de las medidas restrictivas, considera el epidemiólogo e investigador, Carlos Alonso Reynoso.

“Bastó un fin de semana para darnos cuenta cuál iba a ser la respuesta. Bares, restaurantes abarrotados, centros comerciales, plazas. Nada de sana distancia, ni siquiera el uso de cubrebocas, una situación casi prepandémica en la cual muchas personas incluso hacían alusión de que ya había acabado la contingencia y que habpiamos regresado a una situación normal. Creo que el mensaje de las autoridades no fue transmitido adecuadamente”.

Carlos Alonso Reynoso lamentó que las autoridades estatales decidan no publicar los indicadores semanales de la pandemia, pero además, que no hayan presentado un plan de apoyo a la contingencia del oxígeno. (Por Gricelda Torres Zambrano)