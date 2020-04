Mientras en la ciudad el uso de cubrebocas es 80 por ciento, en San Martín de las Flores, lo usan siete de cada 10, pero más de la mitad no lo portan bien, sino en el cuello o debajo de la nariz. Conductores de mototaxis simplemente no les interesa traerlo porque les incomoda al manejar. En el tianguis y locales, los comerciantes lo portan, no así varios clientes.

“Pues no de hecho la mayoría trae cubrebocas. – Oiga, ¿la policía si pasa para ofrecerles cubrebocas? No, no sé, pasan por aquí, no sé si regalan cubrebocas o no”

Inspectores municipales aceptan que no es fácil convencer a la gente del uso del cubrebocas en este pueblo:

“De hecho deben, se les pide de la manera más atenta, ahora sí que a los comerciantes, ya de los transeúntes, ya de los transeúntes se les regala lo que son cubrebocas, pero obviamente no alcanzamos. Eh, pues no tanto agresivos, simplemente nos los tiran”.

San Martin de las Flores es de las comunidades con más detenciones por personas que son hostiles cuando se les pide usar el cubrebocas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)