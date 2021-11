Al comparecer ante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, como aspirante al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ex procurador capitalino, Bernando Bátiz, aseguró que en caso de ser electo, actuará con total independencia.

“Por supuesto actuaré siempre con independencia, con absoluta independencia, como lo he hecho en los cargos y en las funciones que he tenido, sin aceptar consignas y tampoco amenazas y advertencias. Con libertad, con independencia y en conciencia”.

Las otras dos aspirantes a ocupar el cargo que estará vacante en la Corte a partir del 12 de diciembre, Loreta Ortíz y Verónica de Gyvés, comparecen hoy mismo, aunque la elección corresponderá al Pleno del Senado en la sesión del martes próximo. (Por Arturo García Caudillo)