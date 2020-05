Arrancó la Jornada 28 de la bundesliga con un atractivo encuentro entre el Borussia Dortmund y el Bayern Munich y en el que el equipo visitante gracias a una excelente actuación de su portero, Manuel Neuer, sacó de manera apretada el triunfo por un gol a cero al imponerse con anotación de Joshua Kimmich.

Con la victoria el Bayern se reafirmó como líder del torneo al llegar a 64 puntos y el Borussia se quedó estancado en 57 unidades.

Por cierto que, según los medios internacionales Bild y The Sun, el Borussia no le renovará contrato al delantero, Mario Götze, debido a que durante la cuarentena por el coronavirus el futbolista publicó un video en Tik Tok, donde aparece con su esposa en un intercambio de prendas, él luciendo un vestido de leopardo, lo cual no fue bien visto por los directivos del club.

En los otros encuentros celebrados este martes, el Wolfsburgo de visitante goleó por 4-1 al Bayer Leverkusen. El Eintracht Frankfurt y el Freiburgo empataron a tres goles, mientras que el Werder Bremen y el Borussia Monchengladbach igualaron sin goles.