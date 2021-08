La localización ayer de la recién nacida plagiada el miércoles pasado en el hospital de Zoquipan provocó alegría entre quienes se enteraron, sin embargo hay otros casos que no corrieron con la misma suerte.

En Diciembre de 2005 un bebé con apenas unas horas de nacido fue robado del área de toco cirugía de la clínica 45 del IMSS, ubicada en el barrio de Santa Tere.

El bebé llevaría por nombre Salvador Macías, sin embargo sus papás no alcanzaron a bautizarlo porque una mujer vestida como enfermera se lo llevó.

Aunque se montaron operativos de búsqueda y su imagen se difundió en todos los espacios noticiosos, el caso no alcanzó la penetración del ocurrido esta semana porque aún no había redes sociales.

Hasta el día de hoy se desconoce el paradero de Salvador, quien en diciembre próximo estaría cumpliendo 16 años. (Por José Luis Escamilla)