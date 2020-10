Ante la inminente desaparición de 109 fondos y fideicomisos públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que sus beneficiarios seguirán recibiendo los apoyos correspondientes.

“Para decirle a los beneficiarios de los fondos o fideicomisos que estamos pidiendo que desaparezcan, que ellos no van a dejar de recibir sus beneficios, sólo que vamos a hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa, que no se queden los apoyos en manos de intermediarios. Par decirlo con mucha claridad, queremos revisar que no haya aviadores”.

Reiteró que los deportistas, científicos, investigadores, intelectuales, artistas, y cineastas no necesitan de tutela ni que se les administre lo que por derecho les corresponde, pero se requiere hacer la revisión para que haya transparencia en el manejo de los recursos. (Por Arturo García Caudillo)