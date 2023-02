El Alcalde de Zapopan Juan José Frangie presentó a Benjamín Galindo como técnico del equipo varonil zapopano que competirá en la Copa Jalisco de futbol amateur. Es el regreso del llamado Maestro Galindo a la actividad, luego de sufrir una enfermedad cerebral en mayo del 2020. Al preguntarle porqué aceptó el proyecto esto dijo emocionado:

“Sobre todo cuando me dijo del proyecto que había, realmente no lo pensé mucho y me gusta este reto que tenemos en frente por los jóvenes, que hay que darles mucho, enseñarlos y hacer un equipo competitivo y hacer un gran equipo”.

Sobre la labor del gobinero municipal Frangie dijo que es apoyar en todos los gastos, pero que no habrá sueldo a jugadores.

“Lo que paga Zapopan son lo que es viáticos, transportes, hay que ir a municipios, lo que paga es uniformes de entrenamiento, materiales, todo lo demás lo manejarnos con gente que no cobra un centavo y creo que lo que debe impulsar es a la juventud”.

Por su parte Clodoaldo Martín Guerrero será el entrenador del equipo Zapopan Femenil. (Por Martín Navarro Vásquez)