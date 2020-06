El ex jugador y ex técnico de Chivas Benjamín Galindo evoluciona satisfactoriamente del infarto cerebral que sufrió. Este domingo ya pudo hablar y reconocer con sus familiares.

Habla el doctor que lo atiende en el hospital Alejandro Fonseca:

“Y si habla algunas palabras nada más, no hay un diálogo constante ni nada, porque acaba de despertar, pero sí puede responder algunas cosas. Le preguntan cómo se encuentra y dice bien. Dice gracias, Adios, algunas cosas que responde con la familia, en específico con ellos”.

El doctor señaló que es posible que entre hoy y mañana, Benjamín Galindo salga de terapia intensiva ante la buena mejoría que ha tenido.