Mientras la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal abre módulos para registrarse al programa 65 y Más, tanto en Guadalajara como en Zapopan, en otros municipios de la Zona Metropolitana como, por ejemplo, Tonalá, ni caso les hacen.

Este es el caso de Yolanda que fue a registrar a su mamá.

“Fui a Tonalá a hacer el registro y al parecer no tienen nada concreto allá. Entonces, me mandaron directamente a la sede de Guadalajara y al parecer no me pueden atender por ser de Tonalá -¿En Tonalá qué te dicen?- Qué todavía no está el registro, que hasta septiembre”.

Se espera que, a partir del próximo lunes, la Secretaría de Bienestar abra más módulos del programa 65 y Más en otros municipios de la Zona Metropolitana. (Por José Luis Jiménez Castro)