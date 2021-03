De cara al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que se respetará el derecho a la libre manifestación.

“En España ahora que se va a conmemorar el aniversario de la lucha de las mujeres, ya se prohibió el que se movilicen. No pueden movilizarse más de 600 mujeres en Madrid. Aquí no. Aquí bienvenidas al zócalo o a las plazas, a ejercer su derecho de manifestación, a ejercer las libertades de todos, de mujeres y de hombres. Aquí es distinto”.

Insistió en que es precursor de la lucha por la defensa de las mujeres y que seguirá garantizando el derecho de todos a expresar las ideas, pues su gobierno no es autoritario. (Por: Arturo García Caudillo)