Deben existir bitácoras de supervisión de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, por parte de la empresa que se encargaba de su mantenimiento y que al parecer no hizo su trabajo, lo que derivó en el colapso de un puente y la caída de dos vagones con saldo de 25 muertos.

Así lo indica el subsecretario de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles, Armando Brenes.

“Dónde están esas bitácoras de inspección, donde están esos peritajes si es que se hicieron. Que se pidan esas bitácoras de inspección visual eh rutinaria, a ver que es lo que tienen y que es lo que arrojan precisamente esas bitácoras no. A mi en conclusión me queda claro que no hicieron su trabajo si“.

Agrega que tras los daños que dejó el sismo del 2017 al sistema del Metro en la capital del país, el semáforo se puso en amarillo y la autoridad lo ignoró. (Por Claudia Manuela Pérez)