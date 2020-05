Los recursos legales que han interpuesto algunos aspirantes a ser consejeros de la Judicatura no frenarán el proceso de elección de tres vacantes, afirma el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso local, Enrique Velázquez.

Dos juezas cuentan con amparos para no presentar las pruebas de control y confianza, y un aspirante más promovió un recurso similar aunque no obtuvo suspensión provisional.

Velázquez González confirma que los exámenes que se aplican son los mismos que para los policías porque así quedo en la constitución.

“El procedimiento esta blindado, esta bien sustentado y creo que no va a haber, porque pidieron suspensión para el proceso y no se les niega”

La única diferencia, explica, radicará en las preguntas que les hagan para evaluar perfiles al cargo administrativo que buscan como consejeros de la Judicatura, que es donde se maneja el dinero del Poder Judicial. (Por Mireya Blanco)