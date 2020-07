Con un llamado al gobernador del Estado para que intervenga y bajo la consigna de que en “Zapopan no escuchan”, esta tarde alrededor de una veintena de vehículos de vecinos inconformes con la ciclovía, bloquearon un carril de avenida Guadalupe. Uno de los manifestantes explica las razones.

“Dada la cerrazón que estamos viendo en Zapopan, de hecho por eso estamos manejando ‘Zapopan no escucha’, hemos intentado llegar al señor Lemus por varios lados. Definitivamente la Secretaría de Movilidad no es una opción ya que está tomada y secuestrada por los activistas ciclistas, quienes sólo ven por la ciclovía y por los ciclistas y no por todo lo que es la movilidad. Hacemos un llamado al gobernador Enrique Alfaro para que intervenga”.

El bloqueo de vecinos de avenida Guadalupe durará poco después de las siete de la noche. (Por José Luis Jiménez Castro)