El Gobierno interino de Bolivia investigará por corrupción a 592 ex funcionarios de la administración de Evo Morales, quien se encuentra asilado en Argentina.

Entre los involucrados estará el propio Morales, así como el ex vicepresidente Álvaro García, Juan Ramón Quintana antiguo ministro de Gobierno y el ex jefe de gabinete.

Los resultados de la indagatoria se publicarán en aproximadamente tres meses. (Foto: Cuartoscuro)