Bomberos de Zapopan hicieron un llamado a la población para no dejarse engañar por una cadena que circula a través de WhatsApp, donde se informa que la corporación está rellenando tanques de oxígeno de forma gratuita.

La cadena señala que el rellanado de los tanques se realiza en el cruce de la calle Mérida y López Mateos, cruce que no existe en el municipio zapopano.

Anoche y durante la madrugada, los bomberos recibieron un centenar de llamadas de personas necesitadas de oxígeno para sus familiares, pero a la autoridad no le quedaba mayor opción que informar que ellos no tenían capacidad de apoyarlos. (Por Héctor Escamilla Ramírez)