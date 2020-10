Esta será la única vez que se aplique el botón de emergencia en Jalisco y de no resultar se buscarán otros mecanismos para contener los contagios de Covid-19, aclara el gobernador, Enrique Alfaro, quien reitera que las medidas buscarán no afectar la reactivación económica.

“El botón de emergencia terminará el ciclo para el que fue diseñado y después de estos 14 días se tomará otra ruta, se diseñará un nuevo mecanismo, una nueva estrategia, lo que queremos es no volver a parar. Que aprendamos verdaderamente a convivir con el riesgo mientras no haya una vacuna. Hay que dejar claro que después de esta activación, lo que viene después es otro mecanismo”.

Agrega que no se regresará el confinamiento total. (Por Claudia Manuela Pérez)