En la continuación de la fecha 3 del fútbol mexicano, en el estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos tomaron ventaja tempranera con anotación del Gabriel Fernández, pero el Querétaro consiguió el empate a uno, con gol de Jordan Silva, en un claro error del experimentado portero Alfredo Talavera, a quien se le fue el balón en un tiro que venía desde atrás del medio campo.

El entrenador de los Bravos, Hernán Cristante, no quedó conforme con el resultado.

“Es esa incomodidad de que el equipo no se animó a hacer algo más. De repente preferís perder y viendo a un equipo muy agresivo, mucho más suelto al ataque y no lo viste en el segundo tiempo, como que agarrábamos la pelota y eran acciones individuales y no estamos preparados para eso. No somos un equipo de individuos que pueden hacer la diferencia, entonces, la gestión va sobre eso, la fortaleza del equipo: Lo bueno es que no se pierde”.

En este juego, Gabriel Fernández falló un tiro de penal para los Bravos. (Por. Juan Carlos González / Foto: @fcjuarezoficial )