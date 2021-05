Bradley Cooper entrevistará a varias figuras del cine en el marco del Festival de Cine de Tribeca que se realizará del 9 al 20 de junio. Con un programa titulado Tribeca Talks, el famoso actor se encontrará con personajes como Guillermo del Toro, Robert De Niro, Frances McDorman y Martin Scorsese, entre otros. El festival neoyorquino celebra su 20 aniversario y rendirá un homenaje a Charles Chaplin, con la proyección de su primera cinta The Kid que cumple un siglo de creación.

Oprah Winfrey y el Príncipe Harry estrenarán una serie documental sobre salud mental y bienestar emocional titulada Lo que no ves de mí, en donde tendrán invitados como Lady Gaga, Glen Close y depotistas famosos. Esta producción llegará a la plataforma de Apple TV Plus el viernes 21 de mayo.

La actriz Adriana Barraza regresa al cine con un papel protagónico en la cinta Bingo, producida por Amazon, que plantea la rehabilitación urbana y social de las ciudades, pero con una historia que mezcla lo sobrenatural y el suspenso. La cinta planea su estreno entre octubre y noviembre próximos. (Por Paco Morales)