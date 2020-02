Los últimos días de vida de Marilyn Monroe serán llevados a una serie de televisión, basada en el libro The final of Marilyn Monroe de Keith Badman. La producción ya arrancó pero se desconoce su fecha de estreno.

En tanto, el actor Joaquin Phoenix, nominado al Oscar por su papel de El Joker, protagonizará un cortometraje titulado Guardianes de la vida. La película buscará crear conciencia sobre el cambio climático y la urgente necesidad de implementar acciones globales para revertirlo.

Finalmente, el cantante Bruno Mars firmó un contrato con la empresa Disney para que musicalice y produzca una de sus películas aunque no ha dado a conocer cuál será, pero se sabe que el artista creará toda la música para el proyecto. (Por Paco Morales / Foto: wikimedia)