La plataforma Disney+ anunció su próxima producción. Se trata de Viaje al centro de la Tierra, una nueva serie original de ficción producida por National Geographic y será realizada en México por Estudios Teleméxico. La historia inspirada en el libro homónimo de Julio Verne, se centrará en las aventuras de un grupo de niños que se introducen en una dimensión paralela y descubren un mundo fascinante.

La cantante Tina Turner y el rapero Jay-Z fueron elegidos para ingresar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Carole King, The Go-Go’s, Foo Fighters y Todd Rundgren completan el exclusivo club de artistas seleccionados para tener un sitio en este museo, que en los últimos años se ha esforzado por ampliar su alcance y honrar a más artistas que no sean hombres blancos.

Según medios británicos, el programa de televisión conducido por Ellen DeGeneres llegará próximamente a su fin, debido a las acusaciones en su contra por parte de sus empleados, quienes aseguraron haber recibido actitudes de intimidación y racismo. Se desconoce si la temporada 19 que iniciará a finales de 2021 y terminará en 2022, será la última. (Por Katia Plascencia Muciño)