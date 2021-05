Durante una entrevista en el nuevo programa de Oprah Winfrey y el Príncipe Enrique, Lady Gaga habló sobre las consecuencias psicológicas que tuvo tras la agresión sexual que sufrió a los 19 años y de la cual salió embarazada. Gaga mencionó que fue un productor quien abusó de ella, pero se negó a revelar el nombre.

El cantante Christian Nodal se hizo tendencia en las redes sociales después de que en minutos se terminaran los boletos para su concierto en Monterrey del próximo 18 y 19 de junio en el Parque Fundidora.

Brian May, guitarrista de la banda británica de rock Queen, convocó a través de su cuenta en TikTok a un casting a nivel mundial para encontrar al elenco de la versión española del musical We Will Rock You, que llegará a Madrid el 8 de octubre. (Por Katia Plascencia Muciño)