La actriz Lindsay Lohan regresará a la actuación y será la protagonista de una película navideña que será producida por Netflix. La cinta, que aún no tiene nombre, ni más actores confirmados, iniciará a filmarse a finales del verano de este 2021.

Netflix anunció que organizará su propia Comic Con virtual, a la cual denominaron como “Geeked Week”, y se llevará a cabo del 7 al 11 de junio en todas sus redes sociales. Mediante un comunicado de prensa, la plataforma mencionó que la reunión será totalmente gratuita y contará con revelaciones, avances y participación del talento de sus producciones originales.

La banda de heavy metal Megadeth anunció que David Ellefson ya no tocará con la agrupación, debido a que es acusado de conducta sexual inapropiada y supuesta pedofilia. Megadeth aseguró que a pesar de no conocer todos los detalles, lo que conocen es suficiente para tomar la decisión de dejar de trabajar con él. (Por Katia Plascencia Muciño.)