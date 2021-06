El cantante, Liam Payne, exintegrante de One Direction, confirmó en sus redes sociales su separación con la modelo Maya Henry, con quien se comprometió hace menos de un año.

Este martes, el cantante Julio Preciado informó que se someterá a una cirugía para que le coloquen una manga gástrica. El exvocalista de La Banda El Recodo indicó que tuvo que recurrir a esta operación debido al sobrepeso que tiene. Señaló que la intervención no tiene nada que ver con el trasplante de riñón al que fue sometido y pidió a sus fans que le manden buenas vibras.

Debido al gran recibimiento de la película “Cruella” por parte de la crítica y del público, ya se tiene contemplado la grabación de una segunda parte, según reveló el sitio The Hollywood Reporter. Aunque no se dieron más detalles sobre el filme, la publicación indica que la actriz Emma Stone volverá a ser la protagonista. (Por Carlos Contreras)