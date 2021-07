El actor Eugenio Derbez aseguró en sus redes sociales, estar siempre al pendiente de la salud de su ex colaborar el comediante Sammy. Sin embargo señaló que cuando la ayuda es genuina y de corazón no se presume.

Además Derbez pidió oración por el comediante, quién se encuentra intubado por complicaciones del Covid-19.

Este martes la banda Coldplay anunció el lanzamiento de su nuevo álbum titulado “Music of the Spheres” el próximo 15 de octubre. Del disco se desprende el sencillo “Coloratura”, que se podrá escuchar a partir del viernes a nivel mundial.

Paramount dio a conocer el tráiler oficial de la peliucla “Jackass Forever”, basada en la exitosa serie del canal MTV donde realizaban peligrosas pruebas y bromas. Dicho filme contará con la participación de Johnny Knoxville y todo el elenco original. La película llegará a México el próximo 21 de octubre.

La cantante Taylor Swift fue la artista que mayor riqueza generó durante el 2020 en Estados Unidos, así lo confirmó la revista Billboard.

Taylor recabó 23.8 millones de dólares derivados de reproducciones en streaming, ventas de discos, taquilla de conciertos y regalías por derechos de autor. (Por Carlos Contreras)