Jamie Spears, el padre de Britney Spears, renunció a seguir como tutor legal de la cantante, un cargo que ostentaba desde hace más de 13 años. El abogado del hombre dijo que su cliente está de acuerdo en delegar esa función a otra persona, pero sólo que fuera de la misma familia.

El cantante de la música urbana Bad Bunny es el artista con más nominaciones para los próximos Premios Billboard de la Música Latina 2021 al sumar 22 nominaciones en estos galardones que se entregarán el 23 de septiembre en Miami, y en los que Maluma, J Balvin y Karol G compiten en once, nueve y ocho categorías, respectivamente.

Las autoridades sanitarias de Chicago reportaron 203 casos de Covid-19 relacionados con el festival de música Lollapalooza, que se llevó a cabo hace unos días, señalando que era una cantidad que se tenía prevista y que aún no está vinculada con ninguna hospitalización o muerte. Las autoridades mencionaron que seguirán investigando casos, pero que no esperaba que tuvieran un impacto significativo en las tasas de infecciones de Covid-19.

La película “Veneno: Que haya matanza”, la secuela de “Venom”, aplazó su estreno del 24 de septiembre al 15 de octubre, debido al aumento de los casos de Coronavirus en Estados Unidos y el inconsistente rendimiento de los cines a lo largo del verano. (Por Katia Plascencia Muciño)