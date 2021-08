Alex Fernández Jr, anunció que pospondrá su boda religiosa con Alexia Hernandez hasta que su “Tata”, como llama a su abuelo Vicente Fernández, esté mejor y pueda acompañarlos para festejar su amor. Por cierto que ante lo dicho por una revista de circulación nacional, en la que se menciona que “El Charro de Huentitán” padece el síndrome de Guillain-Barré, Vicente Fernández Jr, aseguró que es mentira y pidió no creerle nada a esa publicación.

La cantante Mon Laferte anunció que está embarazada. Fue a través de una transmisión en sus redes sociales que reveló la noticia, y mencionó que después de un año de estar intentando, finalmente logrará ser mamá. Laferte dijo que aún no tiene los 3 meses de embarazo, pero es tanta su emoción que decidió revelarlo.

La ex luchadora de la UFC, Cat Zingano, demandó a Halle Berry, alegando que la actriz le prometió un papel en su debut como cineasta. En los documentos de la demanda, la luchadora profesional afirma que tuvo que cancelar una pelea para ser considerada para el filme. (Por Katia Plascencia Muciño)