Tras el éxito del evento especial “Celebración del Cine Negro” en los últimos tres años, la Asociación de los Critics Choice adelantó que está ampliando la serie con la “Celebración del Cine Latino”. En la reunión, programada para el jueves 9 de diciembre, se honrará a los artistas Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda y Demian Bichir, entre otros actores.

El actor Daniel Craig, quien está próximo a estrenar en cines “Sin tiempo para morir”, la última aventura de James Bond, mencionó que, a su parecer, ninguna mujer debería interpretar al espía británico en el futuro. Sus comentarios se asemejan con los de la productora de la franquicia, Barbara Broccoli, quien le dijo que: “James Bond puede ser de cualquier color, pero es un hombre”.

Los Rolling Stones homenajean al recientemente fallecido Charlie Watts en el video de la canción “Living in the Heart of Love”, cuyo tráiler se reveló este martes, y en el que aparece escrito en el cielo la frase “Mi querido Charlie”. La canción inédita se dio a conocer en agosto y estará incluida como novedad en la reedición del álbum “Tatto you”, que se lanzará el 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco. (Por Katia Plascencia Muciño)