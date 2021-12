El actor Rupert Grint, protagonizará la serie de antología de Netflix, “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro”. La serie estará conformada por ocho cuentos siniestros que van de lo macabro a lo mágico, de gótico a grotesco o clásicamente espeluznante.

Iron Maiden anunció que su gira “Legacy of the Beast”, llegará a México en 2022. La banda ofrecerá un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el día 7 de septiembre del 2022. Hasta el momento, no han dado más información de otras fechas, o ciudades del país en las que se pudieran a presentar.

El cantante Bad Bunny es, por segundo año consecutivo, el artista más escuchado a nivel global en Spotify, al lograr más de 9 mil 100 millones de reproducciones de sus canciones. En el listado, le siguen Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber. (Por Katia Plascencia Muciño)